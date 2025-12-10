Молдавия продлит специальные права для беженцев из Украины до 2027 года

Специальный режим для граждан Украины был введен в марте 2023 года и последний раз продлевался до марта 2026 года. Он также позволял таким лицам находиться на территории страны, работать, получать образование, медицинскую и социальную помощь. По данным управления по миграции республики, такие права получили свыше 80 тыс. человек.