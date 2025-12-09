В ОНФ сообщили, что часть вопросов для прямой линии с Путиным уже решена

Михаил Кузнецов заявил, что некоторые вопросы граждан для Путина уже решены. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE.
«Все понимают, что если уж человек президенту позвонил, значит, проблема носит экстренный характер», — сказал Кузнецов.
По его словам, запросы часто закрываются на региональном уровне. Для местных властей это также возможность убрать часть острых тем с повестки ещё до их появления в эфире.
Ожидается, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступит около 2 млн обращений. Приём заявок стартовал 4 декабря, а сама прямая линия пройдёт 19 декабря.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.