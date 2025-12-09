Ричмонд
В ОНФ сообщили, что часть вопросов для прямой линии с Путиным уже решена

До прямой линии президента остаётся больше недели, но некоторые обращения граждан уже получили решения. Руководитель исполкома Общественного народного фронта Михаил Кузнецов рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что оперативные жалобы — особенно медицинские и связанные с явной несправедливостью — отрабатываются сразу. Именно ОНФ занимается сбором и обработкой вопросов для прямой линии.

Источник: Life.ru

Михаил Кузнецов заявил, что некоторые вопросы граждан для Путина уже решены. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE.

«Все понимают, что если уж человек президенту позвонил, значит, проблема носит экстренный характер», — сказал Кузнецов.

По его словам, запросы часто закрываются на региональном уровне. Для местных властей это также возможность убрать часть острых тем с повестки ещё до их появления в эфире.

Ожидается, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступит около 2 млн обращений. Приём заявок стартовал 4 декабря, а сама прямая линия пройдёт 19 декабря.

