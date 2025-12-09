Ричмонд
Небензя: новые предложения по урегулированию оказываются для Киева хуже

Постпред РФ при ООН также напомнил о потерях ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступил с заявлением, что каждое новое предложение по украинскому урегулированию оказывается для Киева хуже предыдущих.

«История неумолимо свидетельствует о том, что каждое новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих, не говоря уже о сотнях тысяч бессмысленных потерь, которые несет эта страна из-за преступных действий своего руководства», — заявил Небензя.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с американским планом урегулирования конфликта, и отметил, что это его разочаровывает. Он подчеркнул, что рассчитывал на более оперативную реакцию со стороны Киева.

