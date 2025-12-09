Небензя в ООН рассказал, как Россия достигнет целей СВО

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом украинскому кризису, Небензя заявил, что вопрос заключается лишь в том, каким путем будут достигнуты эти цели — военным или дипломатическим. Он подтвердил, что Россия предпочитает дипломатию, но считает, что «европейские ястребы» своими действиями препятствуют созданию условий для мирного урегулирования.