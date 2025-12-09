«Неприлично уже даже»: Захарова высмеяла высказывания Каллас о свободе слова в России

«Просто неприлично уже даже, по-моему, обсуждать то, что заявляет Кая Каллас. Хочется задать вопрос, кто она такая, чтобы рассуждать на такие глобальные темы? Где тот опыт? Где та жизненная экспертиза? Где тот базис, который позволяет на эти темы таким образом высказываться?» — приводит РИА «Новости» слова дипломата.