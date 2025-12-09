Остаются незамеченными: Российские подлодки назвали вызовом для ВМС Британии

По сообщению обозревателя Чарльза Кловера, вывод в начале ноября атомной подводной лодки «Хабаровск» спровоцировал значительный интерес в оборонной сфере. Специалист отметил, что субмарина оснащена торпедами «Посейдон», способными генерировать «радиоактивное цунами», однако эксперты также подчеркнули наличие у неё передовых систем шумоподавления.