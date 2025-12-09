FT узнала, что Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана

Сам Зеленский говорил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер требовали от него «быстрого решения». Трамп надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству — 25 декабря.
По словам официальных лиц, Зеленский ответил, что ему необходимо время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона.
Один из западных чиновников описал позицию украинской стороны как тупиковую: Украина застряла между территориальными требованиями, которые они не могут принять, и стороной США, которую они не могут отвергнуть.
Сам Трамп разочарован тем, что Зеленский еще не ознакомился с мирным планом, говорил президент США накануне. «И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением», — говорил Трамп.