FT узнала, что Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Сам Зеленский говорил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер требовали от него «быстрого решения». Трамп надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству — 25 декабря.

По словам официальных лиц, Зеленский ответил, что ему необходимо время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона.

Один из западных чиновников описал позицию украинской стороны как тупиковую: Украина застряла между территориальными требованиями, которые они не могут принять, и стороной США, которую они не могут отвергнуть.

Сам Трамп разочарован тем, что Зеленский еще не ознакомился с мирным планом, говорил президент США накануне. «И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением», — говорил Трамп.

