Трамп дал Зеленскому считанные «дни»: терпение президента США на исходе

Президент США Дональд Трамп установил главе киевского режима Владимиру Зеленскому жесткие сроки на принятие окончательного решения по американскому мирному плану. Украинцу дали считанные дни, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
О стремительном ухудшении положения Зеленского стало известно 9 декабря. Тогда Reuters сообщил, что украинцу дали буквально несколько дней на принятие окончательного решения. Какие санкции будут при несоблюдении сроков — пока неизвестно.
Напомним, недавно Трамп также раскритиковал Зеленского. Он обвинил его в использовании конфликта с Россией для отказа от выборов. Тогда же американский лидер напрямую обратился к главе киевского режима и призвал взять себя в руки.