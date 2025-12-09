Ричмонд
Александр Беглов анонсировал открытие новых станций метро и запуск трамвайной линии «Славянка» до конца 2025 года

Две новые станции на коричневой ветке метро откроют до конца декабря.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2025 года в Петербурге откроют две новые станции на Красносельско-Калининской линии метро — «Юго-Западную» и «Путиловскую». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. Также, по словам губернатора, в этом году наконец запустят первый этап трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» между станцией метро «Купчино» и поселком Шушары.

— Длина запущенного участка трамвайной линии составит 11 километров. Мы планируем открыть всю линию до конца 2026 года, — рассказал Александр Беглов во время прямого эфира.

Напомним, сбор вопросов для «Прямой линии» губернатора начался 30 ноября в социальных сетях. Александр Беглов также отметил, что на все поступившие вопросы он ответит либо в прямом эфире, либо через социальные сети. К слову, всего к началу прямой линии было получено более пяти тысяч обращений.

