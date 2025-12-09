Александр Беглов анонсировал открытие новых станций метро и запуск трамвайной линии «Славянка» до конца 2025 года

До конца 2025 года в Петербурге откроют две новые станции на Красносельско-Калининской линии метро — «Юго-Западную» и «Путиловскую». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. Также, по словам губернатора, в этом году наконец запустят первый этап трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» между станцией метро «Купчино» и поселком Шушары.