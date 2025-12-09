Путин встретился с президентом РАН Геннадием Красниковым

Российский лидер Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Основной темой доклада академика стало участие РАН в решении проблем научно-технологического развития РФ, говорится в сообщении.
Ранее Красников открыл работу Общего собрания членов РАН, посвященного реализации поручений президента по укреплению технологического лидерства страны.
Напомним, на встрече в июле глава РАН сообщил Путину, что академия ведет фундаментальные научные исследования в интересах обороны и безопасности страны. Красников сообщил, что получен уникальный результат в области гиперзвука, а также в ряде других направлений.