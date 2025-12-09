Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Трамп хочет до Рождества достичь соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает до Рождества достичь договоренностей по разрешению конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп надеется, что до Рождества получится достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, Трамп намерен согласовать сделку до конца этого года.

Газета также отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на прошлых выходных оказали давление на него, призывая принять решение по предложенному мирному плану в кратчайшие сроки.

Трамп считает, что ситуация на Украине на данный момент является самой важной проблемой в Европе. Он заявил, что без его вмешательства конфликт мог бы перерасти в третью мировую войну.

Ранее американский президент сказал, что сейчас — идеальное время для проведения президентских выборов на Украине. В свою очередь, Владимир Зеленский, который отменил выборы, сославшись на действующее военное положение и всеобщую мобилизацию, заявил, что готов провести выборы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше