FT: Трамп хочет до Рождества достичь соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп надеется, что до Рождества получится достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.
По информации издания, Трамп намерен согласовать сделку до конца этого года.
Газета также отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на прошлых выходных оказали давление на него, призывая принять решение по предложенному мирному плану в кратчайшие сроки.
Трамп считает, что ситуация на Украине на данный момент является самой важной проблемой в Европе. Он заявил, что без его вмешательства конфликт мог бы перерасти в третью мировую войну.
Ранее американский президент сказал, что сейчас — идеальное время для проведения президентских выборов на Украине. В свою очередь, Владимир Зеленский, который отменил выборы, сославшись на действующее военное положение и всеобщую мобилизацию, заявил, что готов провести выборы.