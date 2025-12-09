Великобритания добавила семь позиций в антироссийский санкционный список

Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него семь новых позиций. Соответствующая информация опубликована на сайте британского минфина.
Как сообщили в ведомстве, в санкционный список включены философ Александр Дугин и его центр геополитической экспертизы, военно-аналитический центр «Рыбарь» и его руководитель Михаил Звинчук.
Кроме того, ограничения введены против Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и блокировку активов, в случае их обнаружения.
Напомним, ранее стало известно, что власти Австралии совместно с США и Великобританией объявили о введении санкций в отношении двух российских компаний и их двух ключевых сотрудников.