Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания добавила семь позиций в антироссийский санкционный список

Британия ввела рестрикции в отношении философа Александра Дугина и военблогера Михаила Звинчука.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него семь новых позиций. Соответствующая информация опубликована на сайте британского минфина.

Как сообщили в ведомстве, в санкционный список включены философ Александр Дугин и его центр геополитической экспертизы, военно-аналитический центр «Рыбарь» и его руководитель Михаил Звинчук.

Кроме того, ограничения введены против Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и блокировку активов, в случае их обнаружения.

Напомним, ранее стало известно, что власти Австралии совместно с США и Великобританией объявили о введении санкций в отношении двух российских компаний и их двух ключевых сотрудников.

Узнать больше по теме
Александр Дугин: биография философа и идеолога евразийства
Необычные взгляды Александра Дугина сделали его одним из самых видных мыслителей современной России. О его трудах, отношении к государству и личной жизни — в материале.
Читать дальше