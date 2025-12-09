Россия всегда была надежным партнером Венгрии, заявил Сийярто

«Россия всегда уважала подписанные нами контракты. Россия всегда были надёжна в вопросах поставок энергии. Они никогда нас не обманывали. Когда нам требовалось больше, они всегда поставляли больше. Когда мы хотели пересмотреть цену, её пересматривали. Так что я не могу сказать ни одного плохого слова», — сказал Сийярто в интервью телеканалу RT.