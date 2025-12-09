«К Рождеству»: Трамп дал Киеву срок на принятие мирного плана

Согласно их сообщениям, Зеленский проинформировал европейских лидеров о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа, оказывали на него давление во время телефонного разговора 6 сентября, призывая к скорейшему принятию решения. Один из источников, знакомых с графиком, установленным Вашингтоном для Киева, сообщил, что Трамп рассчитывает на достижение соглашения к католическому и протестантскому Рождеству, которое отмечается 25 декабря.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил разочарование Зеленским из-за затягивания с мирным планом. По словам президента США, окружение экс-комика отнеслось к предложению позитивно, однако сам Зеленский документ не изучил.
