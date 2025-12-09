В Вильнюсе около 10 тыс. человек вышли на митинг в защиту свободы СМИ

Митинг прошел на фоне рассмотрения в Сейме Литвы поправок, которые упростили бы увольнение гендиректора национального вещателя, а также после решения заморозить бюджет общественного вещания на следующие три года. Участники протеста, утверждают, что предлагаемые изменения в порядке увольнения гендиректора противоречат Конституции, а также идут вразрез с европейским правом и создают условия для политического вмешательства в работу редакции. Участники держали плакаты с надписями «За свободу слова и СМИ», «Руки прочь». На одном из плакатов были изображены президент республики Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругиненe.