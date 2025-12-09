В Вильнюсе около 10 тыс. человек вышли на митинг в защиту свободы СМИ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. человек вышли в Вильнюсе на митинг в защиту свободы прессы, сообщают литовские СМИ.
Митинг получил название «Руки прочь от свободы слова!» и был связан с попытками политиков покушаться на независимость национального вещания. Собравшиеся у здания парламента выразили протест против угрозы свободе СМИ. Они также требуют, чтобы любые проекты, связанные со СМИ, политики рассматривали только после предварительного обсуждения их с сообществом журналистов и медиасферы.
Митинг прошел на фоне рассмотрения в Сейме Литвы поправок, которые упростили бы увольнение гендиректора национального вещателя, а также после решения заморозить бюджет общественного вещания на следующие три года. Участники протеста, утверждают, что предлагаемые изменения в порядке увольнения гендиректора противоречат Конституции, а также идут вразрез с европейским правом и создают условия для политического вмешательства в работу редакции. Участники держали плакаты с надписями «За свободу слова и СМИ», «Руки прочь». На одном из плакатов были изображены президент республики Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругиненe.
В ходе митинга глава Ассоциации профессиональных журналистов Литвы Бируте Давидоните призвала политиков не готовить никакие законы, которые ограничили бы свободу слова. «Мы не успокоимся и не замолчим, как думаю политики, которым кажется, что все успокоится. Пока наше требование не выполнено, мы не успокоимся», — заявила она. Петицию против политизации национального вещателя в интернете подписали уже более 130 тыс. человек.
«Тем временем премьер-министр моей страны пытается нас убедить, что она ничего сделать не может, хотя ее партия в Сейме голосует за такие решения. Президент моей страны наряжает рождественские елки и молчит. Молчит потому, что это может быть ему выгодно», — указала Давидоните.
Еще одна участница акции протеста — 47-летняя руководительница предприятия из Клайпеды Виктория заявила, что наблюдать за происходящим очень тревожно. «Уже есть ощущение, будто мы начинаем жить в стране, которая больше не принадлежит нам», — сказала она. -0-