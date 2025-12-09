Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Слуцкий: желание Фон дер Ляйен изъять российские активы не сбудется

Парламентарий объяснил, что это решение против будущего Европы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изъять российские валютные активы.

Парламентарий отметил, что подобные инициативы не будут воплощены в жизнь.

— Они работают против будущего Европы, против здравого смысла и, в конечном счете, против тех, кто им доверяет, — сказал депутат Life.ru.

Парламентарий добавил, что диалоги России с Европарламентом сокращаются из-за «деструктивного поведения» некоторых представителей.

Тем временем, немецкие СМИ сообщают, что конфискация замороженных российских активов с целью выдачи кредита для Украины представляет угрозу финансовой стабильности, пишет Газета.ru.

Семь стран Евросоюза призвали Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, и Антониу Кошту, председателя Европейского совета, ускорить решение о «репарационном кредите» для Украины из замороженных российских активов, сообщает 360.ru.

Тем временем, эксперты не исключают, что решение о кредите из российских активов ударит по евро. Подобный шаг будет беспрецедентным и чрезвычайно опасным, поскольку может отрицательно сказаться на экономике Европы и всей мировой финансовой системе, пишет Царьград.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше