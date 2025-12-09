Депутат Слуцкий: желание Фон дер Ляйен изъять российские активы не сбудется

Тем временем, эксперты не исключают, что решение о кредите из российских активов ударит по евро. Подобный шаг будет беспрецедентным и чрезвычайно опасным, поскольку может отрицательно сказаться на экономике Европы и всей мировой финансовой системе, пишет Царьград.