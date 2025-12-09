Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изъять российские валютные активы.
Парламентарий отметил, что подобные инициативы не будут воплощены в жизнь.
— Они работают против будущего Европы, против здравого смысла и, в конечном счете, против тех, кто им доверяет, — сказал депутат Life.ru.
Парламентарий добавил, что диалоги России с Европарламентом сокращаются из-за «деструктивного поведения» некоторых представителей.
Тем временем, немецкие СМИ сообщают, что конфискация замороженных российских активов с целью выдачи кредита для Украины представляет угрозу финансовой стабильности, пишет Газета.ru.
Семь стран Евросоюза призвали Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, и Антониу Кошту, председателя Европейского совета, ускорить решение о «репарационном кредите» для Украины из замороженных российских активов, сообщает 360.ru.
Тем временем, эксперты не исключают, что решение о кредите из российских активов ударит по евро. Подобный шаг будет беспрецедентным и чрезвычайно опасным, поскольку может отрицательно сказаться на экономике Европы и всей мировой финансовой системе, пишет Царьград.