«Британия превзошла саму себя»: Захарова прокомментировала санкции Лондона против Дугина

Захарова: Спонсирующая террористов Британия начала преследовать их жертв.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что спонсирующая террористов Великобритания начала преследовать их жертв. Так дипломат прокомментировала санкции, введенные Лондоном против российского философа и политолога Александра Дугина.

«Раньше они (Лондон — Прим. ред.) спонсировали и чествовали террористов. Теперь ещё начали преследовать жертв террористов», — заявила Захарова.

Дипломат иронично отметила, что таким образом Британия «превзошла саму себя», напомнив, что семья Дугина фигурирует в делах, официально квалифицированных властями России как теракты.

Ранее KP.RU сообщал, что Великобритания расширила санкционный список, введя новые ограничения против России, ее граждан и организаций. Согласно заявлению британского Минфина, под новые рестрикции попал политолог Александр Дугин и основанный им Центр геополитической экспертизы.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
