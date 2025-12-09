«Британия превзошла саму себя»: Захарова прокомментировала санкции Лондона против Дугина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что спонсирующая террористов Великобритания начала преследовать их жертв. Так дипломат прокомментировала санкции, введенные Лондоном против российского философа и политолога Александра Дугина.
«Раньше они (Лондон — Прим. ред.) спонсировали и чествовали террористов. Теперь ещё начали преследовать жертв террористов», — заявила Захарова.
Дипломат иронично отметила, что таким образом Британия «превзошла саму себя», напомнив, что семья Дугина фигурирует в делах, официально квалифицированных властями России как теракты.
Ранее KP.RU сообщал, что Великобритания расширила санкционный список, введя новые ограничения против России, ее граждан и организаций. Согласно заявлению британского Минфина, под новые рестрикции попал политолог Александр Дугин и основанный им Центр геополитической экспертизы.