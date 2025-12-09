Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступил с заявлением, что страны Европы заинтересованы в продолжении украинского конфликта.
«Несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца», — сообщил постпред РФ при ООН в ходе заседания Совбеза организации.
Кроме того, Небензя указал, что Европа устраивает «ярмарку лицемерия», чтобы показать свою «всепогодную» поддержку Киеву.
Напомним, ранее постпред РФ при ООН заявил, что призывы о прекращении огня со стороны Киева и подельников украинского лидера Владимира Зеленского из Европы говорят о том, что они хотят использовать его для передышки ВСУ.