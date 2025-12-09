Сийярто обвинил европейских лидеров в лицемерии

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Западной Европы тайно покупают российские энергоносители, при этом лицемерно критикуют Венгрию, которая делает это в открытую. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.
По его словам, западноевропейские страны лицемерны, они по-прежнему продолжают покупать российские энергоносители, просто хотят это скрыть.
«Представьте себе, экспорт СПГ из России в Евросоюз побил исторический рекорд в первой половине этого года», — добавил дипломат.
При этом Сийярто обратил внимание на то, что страны Западной Европы нарастили импорт российских энергоносителей через третьи государства.
Ранее глава МИД Венгрии указывал, что Россию нельзя исключить из международной торговли, а те, кто об этом заявляют, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать. -0-