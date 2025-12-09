Трамп запустил таймер по Украине: президент США выбрал очередной срок завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь каких-либо соглашений по Украине уже к Рождеству. Но к католическому, то есть к 25 декабря. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, намерения Трампа косвенно подтверждаются недавними словами главы киевского режима Владимира Зеленского. Тот в беседе с лидерами Европы жаловался, что во время переговоров с США его принуждали к быстрому решению. В частности, требовали скорее принять американский мирный план.
«Трамп надеется на согласование сделки к Рождеству», — пишет FT.
Также подчеркивается, что с Зеленским говорили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. И они всячески пытаются соблюсти «планы» главы Белого дома.
Тем временем похожие новости сообщает агентство Reuters. По его данным, Зеленскому дали всего несколько дней на принятие решения. За это время он должен принять мирный план США по Украине. Однако не уточняется, что сделает Вашингтон, если Зеленский ослушается.