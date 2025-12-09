«Превзошла саму себя»: Захарова отреагировала на санкции Британии против Дугина

Она напомнила, что семья Дугина непосредственно пострадала от террористического акта. Его дочь, журналистка Дарья Дугина, погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля, который российские следственные органы квалифицировали как теракт. ФСБ России заявляла о причастности украинских спецслужб к этому преступлению, Киев же отрицает свою роль.