Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский пообещал завтра передать США украинский вариант мирного плана

Украина дорабатывает обновленный вариант мирного плана и будет готова передать его США уже завтра, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспiлне».

Все новости РБК
Источник: Reuters

«Мы работаем на уровне наших советников, сегодня и завтра. Думаю, завтра мы уже передадим его», — сказал он.

По его словам, сейчас в работе находятся сразу три документа.

«Есть рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется. Второй — это гарантии безопасности. Я жду предложений от наших военных и их общения с американцами. И это нужно объединить с позицией Коалиции желающих. Третий документ — восстановление. Он должен заработать, когда закончится война или будет объявлено прекращение огня», — сказал Зеленский.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше