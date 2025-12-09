Небензя заявил о заинтересованности Европы в продолжении конфликта в Украине

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совбеза ООН наглядно продемонстрировало заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны «до последнего украинца». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании, посвященном украинскому кризису, сообщает ТАСС.
«На деле же, несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца. С тем, чтобы пытаться максимально ослабить Россию и любой ценой спасти свой запущенный в 2014 году на Украине стремительно банкротящийся антироссийский проект», — сказал он.
По его словам, киевские власти не только довели Украину до нищеты, но и сделали ее разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России.
Говоря о предложениях по мирному урегулированию конфликта, Небензя отметил: «История неумолимо свидетельствует о том, что каждое новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих, не говоря уже о сотнях тысяч бессмысленных потерь, которые несет эта страна из-за преступных действий своего руководства».
Небензя заверил, что Россия в любом случае добьется целей СВО, но предпочла бы дипломатический путь.
Дипломат также предупредил, что вооруженный конфликт между Россией и европейскими странами, которого те «так настойчиво добиваются, вряд ли окажется локальным», что ставит на кон судьбы всего мира. Он выразил признательность американским коллегам, которые пытаются донести эту очевидную истину до европейских стран, забывших об идеалах мира и сотрудничества. -0-