Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: США дали Зеленскому несколько дней на ответ по предложенному мирному соглашению

По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, посланники Трампа дали Зеленскому несколько дней на ответ на предложенное мирное соглашение.

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон требует от Владимира Зеленского скорейшего ответа на мирный план администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале газеты Financial Times (FT), сообщает BBC.

По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, посланники Трампа дали Зеленскому несколько дней на ответ на предложенное мирное соглашение.

Газета также указывает, что Трамп хотел бы, чтобы соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной было достигнуто к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря.

По данным издания, Зеленский в свою очередь сообщил своим европейским коллегам, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря оказывали на него давление, требуя скорейшего принятия решения.

Как сообщает РИА Новости, зампредставителя США при ООН Дженнифер Лосетта заявила, что разрешение конфликта между Россией и Украиной является важнейшим приоритетом для Дональда Трампа и США работают «на всех уровнях», чтобы положить конец боевым действиям. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше