FT: США дали Зеленскому несколько дней на ответ по предложенному мирному соглашению

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон требует от Владимира Зеленского скорейшего ответа на мирный план администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале газеты Financial Times (FT), сообщает BBC.
По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, посланники Трампа дали Зеленскому несколько дней на ответ на предложенное мирное соглашение.
Газета также указывает, что Трамп хотел бы, чтобы соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной было достигнуто к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря.
По данным издания, Зеленский в свою очередь сообщил своим европейским коллегам, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря оказывали на него давление, требуя скорейшего принятия решения.
Как сообщает РИА Новости, зампредставителя США при ООН Дженнифер Лосетта заявила, что разрешение конфликта между Россией и Украиной является важнейшим приоритетом для Дональда Трампа и США работают «на всех уровнях», чтобы положить конец боевым действиям. -0-