Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала критику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провокацией. Поводом такого заявления послужила новая стратегия американцев по нацбезопасности.
Белый дом в новой стратегии нацбезопасности потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. Там также обозначена проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в Евросоюзе.
«Мне кажется, что всё это делается ради провокации, чтобы вызвать нашу реакцию. Мы знаем, что это неправда», — пожаловалась Каллас во время дискуссий в комитете по иностранным делам Европарламента.
Отметим, что такие заявления прославленной русофобки Каи Каллас отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила РИА Новости, что высказывания этой госпожи обсуждать просто неприлично.
«Хочется задать вопрос, кто она такая, чтобы рассуждать на такие глобальные темы? Где тот опыт? Есть позорная история ее нынешнего нахождения во власти, есть абсолютно неадекватные высказывания», — возмутилась Захарова.
Накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что Каллас показала миру истинное лицо европейской бюрократии.