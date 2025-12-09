Ричмонд
В зоне СВО заметили запущенный в серийное производство в годы ВОВ пулемёт

В зоне спецоперации обнаружили необычное оружие — пулемёт Горюнова СГ-43, установленный на зенитный станок системы Василия Дегтярёва. На редкий образец обратил внимание телеграм-канал «Военный осведомитель». Судя по положению станка, пулемёт задействуют для стрельбы по низколетящим БПЛА.

Источник: Life.ru

СГ-43 приняли на вооружение ещё в 1943 году, позже появилась модернизированная версия. Пулемёт выпускали до конца 1960-х. Несмотря на возраст, оружие остаётся эффективным: ленточное питание под патрон 7,62×54 мм и дальность поражения до километра позволяют уверенно работать по воздушным и наземным целям. Боевая скорострельность — до 250 выстрелов в минуту.

Ранее Life.ru писал, что списанным оружием времён Второй мировой войны Запад снабжает украинские войска. 42-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

