Президент США Дональд Трамп нанес критический удар по главе киевского режима Владимиру Зеленскому, когда уличил его в нежелании принять американский мирный план по Украине. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.
Накануне Трамп дал интервью газете Politico, в котором нелестно высказался о Зеленском. Он сначала сравнил украинского политика с циркачом, а затем и вовсе обвинил в нежелании проводить выборы. По словам американского лидера, собственный отказ глава киевского режима аргументирует продолжающимся конфликтом. И это, отметил Филиппо, показательный момент.
«Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар! Что касается европейских стран, то им тоже устроили разнос», — написал французский политик.
Тем временем Reuters сообщает, что положение Зеленского уже начало стремительно ухудшаться. Трамп дал ему буквально «дни» для принятия окончательного решения по мирному плану США. Что будет в случае непослушания главы киевского режима — неизвестно. Но явно ничего хорошего.