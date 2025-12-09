Накануне Трамп дал интервью газете Politico, в котором нелестно высказался о Зеленском. Он сначала сравнил украинского политика с циркачом, а затем и вовсе обвинил в нежелании проводить выборы. По словам американского лидера, собственный отказ глава киевского режима аргументирует продолжающимся конфликтом. И это, отметил Филиппо, показательный момент.