В ООН обвинили Латвию в дискриминации языковых меньшинств

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон о повышении НДС на книги и прессу на русском языке в Латвии является дискриминационным в отношении языковых меньшинств. Об этом заявила официальный представитель Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Хуртадо Гомез, сообщает РИА Новости.
«Латвийский законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны. Важно обеспечить, чтобы налоговые или иные регулирующие меры не ограничивали доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, за исключением случаев, когда это преследует законную цель и имеет объективное и разумное обоснование», — сказала она.
Ранее парламент Латвии поддержал идею увеличить налог на добавленную стоимость на прессу и книги на русском языке. Новые меры должны начать действовать в следующем году. -0-