Зеленский назвал условие начала выборов на Украине в течение трех месяцев

«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60−90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — сказал он.
В то же время, по словам Зеленского есть несколько вопросов к процессу организации потенциальных выборов.
«Прежде всего, безопасность, как это провести, как это сделать под обстрелами, под ракетами. Что касается наших военных, вопрос, как они будут голосовать. И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — заявил он журналистам.
Дональд Трамп неоднократно призывал к проведению выборов на Украине, в очередной раз он это сделал 9 декабря в интервью Politico.