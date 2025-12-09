Зеленский назвал условие начала выборов на Украине в течение трех месяцев

«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60−90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — сказал он.