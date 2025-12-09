Ричмонд
Зеленский назвал условие начала выборов на Украине в течение трех месяцев

Украина будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны, заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».

Источник: Reuters

«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60−90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — сказал он.

В то же время, по словам Зеленского есть несколько вопросов к процессу организации потенциальных выборов.

«Прежде всего, безопасность, как это провести, как это сделать под обстрелами, под ракетами. Что касается наших военных, вопрос, как они будут голосовать. И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — заявил он журналистам.

Дональд Трамп неоднократно призывал к проведению выборов на Украине, в очередной раз он это сделал 9 декабря в интервью Politico.

