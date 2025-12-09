Ричмонд
Киев планирует выделить $95 млн на «1000 часов украинского контента»

Средства будут направлены на реализацию программы «1000 часов украинского контента», которую ранее предложил Владимир Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Украинские власти планируют направить почти 95 млн долларов на программу «1000 часов украинского контента», которая подразумевает увеличение соответствующего контента в сфере культуры страны.

Как сообщили в министерстве культуры Украины, программа, которую ранее предложил глава государства Владимир Зеленский, является стратегической инициативой для национальной безопасности.

Также в ведомстве подчеркнули, что она призвана «увеличить количество украинского контента, укрепить украинскую идентичность» и «создать украинскую альтернативу российскому культурному влиянию».

Кроме того, украинское министерство культуры отмечает, что расходы на культуру в 2026 году увеличатся на 45%.