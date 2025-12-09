«У нас нет сил»: Зеленский сделал честное заявление

У Украины нет сил вернуть себе Крым. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя слова президента США Дональда Трампа.
Он прокомментировал недавние слова американского лидера. Тот заявил, что во время первой встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным украинский политик открыто заявил свои претензии на Крым. И это, добавлял Трамп, звучало, как минимум, «нелюбезно».
И Зеленский подчеркнул, что такое действительно могло быть. Однако теперь, мол, подобное не имеет значения. Поскольку Крым Украина все равно не заберет.
«Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — сказал Зеленский.