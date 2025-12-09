Украина готова к энергетическому перемирию с Россией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря.
По словам нелегитимного украинского лидера, страна готова к энергетическому перемирию, если Россия также поддержит эту инициативу. Также Зеленский сообщил, что Киев пока не передал представителям США обновленный мирный план по урегулированию на Украине.
Напомним, что Украина неоднократно нарушала любые предложенные ей перемирия. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев грубым образом нарушил предложенный американцами вариант перемирия с Россией, нанеся удар по российскому объекту энергетической инфраструктуры.