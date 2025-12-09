Владимир Путин пообещал созвониться с кинорежиссёром Александром Сокуровым

Российский лидер Владимир Путин обратился с предложением к режиссеру Александру Сокурову. Так, президент заявил, что может поговорить с ним, если тот ощущает какие либо ограничения в своей сфере. Соответствующее заявление глава РФ сделал в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Сообщается, что во время встречи Путин и Сокуров тепло поздоровались. «Александр Николаевич, приветствую вас!» — сказал президент.
В ответ на это Сокуров передал поклон и добрые пожелания из Петербурга.
«Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим, каким образом, что там запрещается из ваших произведений. Это странно. Обращаю ваше внимание на то, что вы являетесь членом Совета по правам человека при президенте, так что очевидно, что никакой дискриминации в отношении вас не допускается, во всяком случае, на таком уровне. Но, если есть какие-то ограничения, вы это видите, скажите, хорошо? Мы созвонимся и переговорим», — сообщил Владимир Путин.
