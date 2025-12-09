Британия расширила антироссийский санкционный список

Также британские власти объявили о санкциях в отношении китайской компании Integrity Technology Group Incorporated, которая, как утверждается, «контролировала и управляла скрытой сетью ботов» для «вмешательства в работу IT-систем государственного сектора Великобритании». Помимо этого, Лондон распространил ограничительные меры на компанию Sichuan Anxun Information Technology Co., которая якобы «участвовала во вредоносной кибердеятельности, приведшей к получению несанкционированного доступа более чем к 80 иностранным правительственным и частным коммерческим сетям».-0-