Британия расширила антироссийский санкционный список

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на семь позиций, добавив в него, в частности, философа Александра Дугина и военно-аналитический центр «Рыбарь», включая его руководителя Михаила Звинчука. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, размещенный на сайте британского правительства.
Кроме того, рестрикции были введены в отношении Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также Центра геополитических экспертиз и брюссельских информационных ресурсов «Голос» и Euromore. Санкции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.
Основанием для введения ограничений указано якобы имевшее место участие этих физических и юридических лиц в «дестабилизации Украины» путем продвижения политики и совершения действий, «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».
Также британские власти объявили о санкциях в отношении китайской компании Integrity Technology Group Incorporated, которая, как утверждается, «контролировала и управляла скрытой сетью ботов» для «вмешательства в работу IT-систем государственного сектора Великобритании». Помимо этого, Лондон распространил ограничительные меры на компанию Sichuan Anxun Information Technology Co., которая якобы «участвовала во вредоносной кибердеятельности, приведшей к получению несанкционированного доступа более чем к 80 иностранным правительственным и частным коммерческим сетям».-0-