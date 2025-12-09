Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия расширила антироссийский санкционный список

Санкции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на семь позиций, добавив в него, в частности, философа Александра Дугина и военно-аналитический центр «Рыбарь», включая его руководителя Михаила Звинчука. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, размещенный на сайте британского правительства.

Кроме того, рестрикции были введены в отношении Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также Центра геополитических экспертиз и брюссельских информационных ресурсов «Голос» и Euromore. Санкции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

Основанием для введения ограничений указано якобы имевшее место участие этих физических и юридических лиц в «дестабилизации Украины» путем продвижения политики и совершения действий, «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Также британские власти объявили о санкциях в отношении китайской компании Integrity Technology Group Incorporated, которая, как утверждается, «контролировала и управляла скрытой сетью ботов» для «вмешательства в работу IT-систем государственного сектора Великобритании». Помимо этого, Лондон распространил ограничительные меры на компанию Sichuan Anxun Information Technology Co., которая якобы «участвовала во вредоносной кибердеятельности, приведшей к получению несанкционированного доступа более чем к 80 иностранным правительственным и частным коммерческим сетям».-0-

Узнать больше по теме
Александр Дугин: биография философа и идеолога евразийства
Необычные взгляды Александра Дугина сделали его одним из самых видных мыслителей современной России. О его трудах, отношении к государству и личной жизни — в материале.
Читать дальше