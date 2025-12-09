«После прослушивания выступлений наших европейских коллег в этом зале вопросов о вменяемости нынешних европейских элит действительно возникает всё больше, а надежды на скорый мир на Украине кажутся всё более призрачными», — сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине и место европейских стран за столом переговоров.