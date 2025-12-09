Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине

ООН, 9 дек — РИА Новости. Надежды на скорое завершение конфликта на Украине становятся всё более призрачными на фоне заявлений, звучащих из стран Европы, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2024

«После прослушивания выступлений наших европейских коллег в этом зале вопросов о вменяемости нынешних европейских элит действительно возникает всё больше, а надежды на скорый мир на Украине кажутся всё более призрачными», — сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине и место европейских стран за столом переговоров.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше