Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине

«После прослушивания выступлений наших европейских коллег в этом зале вопросов о вменяемости нынешних европейских элит действительно возникает всё больше, а надежды на скорый мир на Украине кажутся всё более призрачными», — сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.