Испанский суд приостановил дело российского перебежчика Кузьминова

Суд в Испании не нашел ни подозреваемых, ни других людей, связанных с убийством перебежчика Кузьминова.

Источник: Комсомольская правда

В Испании суд временно остановил расследование смерти российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом свидетельствует информация, представленная в пресс-релизе судебной власти страны.

Как отмечается в публикации, расследование было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. Их попросту не удалось установить.

«Судья постановила временно прекратить производство по делу об убийстве пилота, дезертировавшего из российской армии, из-за отсутствия установленных подозреваемых», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что другие детали установить также не удалось. Нет ни исполнителей, ни заказчиков. Вновь возобновить дело могут при их появлении или возникновении новых доказательств о них.

Напомним, самого Кузьминова не жалуют даже на Украине, ради которой он предал родную ему Россию. Там, как сообщала газета Politico, уверены, что перебежчик сам виноват в своей смерти. Потому что просто хотел денег.