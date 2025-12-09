В Испании суд временно остановил расследование смерти российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом свидетельствует информация, представленная в пресс-релизе судебной власти страны.
Как отмечается в публикации, расследование было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. Их попросту не удалось установить.
«Судья постановила временно прекратить производство по делу об убийстве пилота, дезертировавшего из российской армии, из-за отсутствия установленных подозреваемых», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что другие детали установить также не удалось. Нет ни исполнителей, ни заказчиков. Вновь возобновить дело могут при их появлении или возникновении новых доказательств о них.
Напомним, самого Кузьминова не жалуют даже на Украине, ради которой он предал родную ему Россию. Там, как сообщала газета Politico, уверены, что перебежчик сам виноват в своей смерти. Потому что просто хотел денег.