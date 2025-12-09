Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым

«Скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на всё это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — признал глава киевского режима.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Крым сердцем, очень красивым.
