Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым

Владимир Зеленский признал, что у Украины нет достаточных сил, чтобы силой вернуть Крым.

Источник: AP 2024

«Скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на всё это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — признал глава киевского режима.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Крым сердцем, очень красивым.

