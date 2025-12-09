Ричмонд
Филиппо: Трамп ударил по Зеленскому, уличив в нежелании принять условия США

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США публично унизил Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X*, что Дональд Трамп публично унизил Владимира Зеленского, указав на его отказ сотрудничать в вопросах урегулирования.

«Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар! Что касается европейских стран, то им тоже устроили разнос», — отметил Филиппо.

Во вторник, в интервью Politico, президент США назвал Зеленского торгашом. Трамп также рекомендовал Зеленскому рассмотреть американское предложение, уточнив, что оно получило положительный отклик от украинских официальных лиц.

По мнению главы Белого дома, Москва имеет преимущество на переговорах, и Зеленскому необходимо проявить прагматизм и согласиться на предложенные условия, учитывая его невыгодное положение.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

