WP: в Белом доме считают Зеленского комиком с плохим знанием английского

В команде Трампа сообщили, что Зеленский не в состоянии вести даже светскую беседу.

Источник: Аргументы и факты

В команде президента Соединённых Штатов Дональда Трампа считают главу киевского режима Владимира Зеленского комиком, не достойным руководить государством. Об этом сообщил The Washington Post высокопоставленный источник в США, знакомый с ходом мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

По его словам, ужин, организованный американской стороной для встречи Зеленского с зятем Трампа Джаредом Кушнером ещё в 2019 году, завершился полным провалом. Зеленский не смог поддержать даже элементарную светскую беседу.

«Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт на тот момент ограничивался ролью президента в телесериале, — казался неспособным на светскую беседу, и в итоге они с Кушнером практически не общались», — рассказал источник.

Накануне Трамп сравнил Зеленского с американским шоуменом и организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом, который «мог продать что угодно и когда угодно».

Американский лидер также подчеркнул, что на Украине пришло время провести президентские выборы. Зеленский ответил, что готов к проведению выборов.

