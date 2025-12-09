Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов внести изменения в законодательство для проведения на Украине президентских выборов. Об этом он сообщил во вторник, 9 декабря. Его слова привел украинский телеканал «Общественное».
«Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона», — заявил Зеленский.
Он также призвал США и европейских коллег оказать инициативе поддержку с целью «обеспечить безопасность» для проведения выборов. В этом случае, по словам Зеленского, Украина будет готова к ним в течение следующих 60−90 дней.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский в очередной раз заговорил о готовности провести выборы на Украине после критики от президента США Дональда Трампа.
Глава киевского режима выступает с подобными заявлениями не в первый раз, однако чаще противоречит собственным словам. До этого Зеленский называл выборы на Украине «неактуальными» из-за якобы более важного аспекта — продолжающегося конфликта с Россией.