Зеленский заявил о готовности изменить закон для проведения выборов на Украине

Зеленский призвал США оказать содействие в организации выборов на Украине, которые могут состояться в течение следующих 60−90 дней.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов внести изменения в законодательство для проведения на Украине президентских выборов. Об этом он сообщил во вторник, 9 декабря. Его слова привел украинский телеканал «Общественное».

«Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона», — заявил Зеленский.

Он также призвал США и европейских коллег оказать инициативе поддержку с целью «обеспечить безопасность» для проведения выборов. В этом случае, по словам Зеленского, Украина будет готова к ним в течение следующих 60−90 дней.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский в очередной раз заговорил о готовности провести выборы на Украине после критики от президента США Дональда Трампа.

Глава киевского режима выступает с подобными заявлениями не в первый раз, однако чаще противоречит собственным словам. До этого Зеленский называл выборы на Украине «неактуальными» из-за якобы более важного аспекта — продолжающегося конфликта с Россией.

