Посольство РФ в Иране опровергло фейковые письма с предложением поехать на СВО

А ранее в США депортировали около 50 граждан Ирана и прочих нелегалов. Их самолёт отправился из штата Аризона. Этот рейс стал вторым в текущем году, первым был вывоз около ста иранцев в сентябре. В СМИ утверждают, что на самолёте также находятся граждане России и арабских стран, которые покидают борт в Каире. Своей очереди ожидают ещё 2 тысячи иранцев.