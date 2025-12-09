Путин «подружил» две составляющие технологического прогресса

Красников доложил, что научная сессия была посвящена «участию РАН в научно-технологическом развитии страны». «РАН формирует программу фундаментальных научных исследований, и в рамках этой работы она координирует фактически проведение более чем 6 тысяч научных исследований по фундаментальным наукам, которые ведутся у нас в 714 научных учреждениях. Мы ежегодно отбираем важнейшие результаты. Примерно 300 представлены вот здесь, — глава РАН показал на буклет. — Но у нас они в нескольких томах».