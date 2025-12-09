Путин «подружил» две составляющие технологического прогресса

Президент РФ Владимир Путин соединил две составляющие прогресса.
Тандем науки и производства, важный для достижения технологического суверенитета, начал создаваться. И это, как дал понять президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым, — один из приоритетов государственной политики. Эксперты объясняют, что без такой связки технологический прогресс невозможен.
Путин принял в Кремле Красникова уже вечером 9 декабря. «Сегодня общее собрание было в виде научной сессии, да?» — начал разговор президент.
Глава РАН Геннадий Красников рассказал о последних научных открытиях.
Красников доложил, что научная сессия была посвящена «участию РАН в научно-технологическом развитии страны». «РАН формирует программу фундаментальных научных исследований, и в рамках этой работы она координирует фактически проведение более чем 6 тысяч научных исследований по фундаментальным наукам, которые ведутся у нас в 714 научных учреждениях. Мы ежегодно отбираем важнейшие результаты. Примерно 300 представлены вот здесь, — глава РАН показал на буклет. — Но у нас они в нескольких томах».
Для примера Красников привел исследования в области обучения нейронных сетей, разработанные атомные часы. Ученые выработали методы «децентрализованного избегания столкновения группы мобильных агентов» (полезно при работе с дронами — чтобы не допустить аварий в небе). Ученые работают над более эффективными солнечными батареями, которые будут использоваться в космосе. В РАН, по словам Красникова, ведется экспертная работа (например, школьных учебников).
Ученые стараются повысить эффективность программы фундаментальных научных исследований. При этом меняются подходы. «В 2026 году госзадание по новым работам достигнет 87 процентов, в 2027 году ставим задачу выйти на 100 процентов, причем с учетом предложений по востребованным работам. Такая принципиальная задача, потому что здесь уже академия наук не просто экспертизу делает, она формирует госзадание», — сообщил Красников и подробнее остановился на космических исследованиях — одном из самых перспективных направлений.
По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, сегодняшняя встреча Путина с Красниковым в Кремле — скорее сверка часов и определение направления дальнейшего движения: ученые РАН должны понимать, что для государства является приоритетом, в какие проекты по сотрудничеству с крупными компаниями нужно встраиваться.
"Думаю, что президент подтвердил, что курс на технологический суверенитет остается актуальным для государства, что эта задача не снимается и что дальше РАН может спокойно предлагать новые форматы расширения сотрудничества, развития фундаментальной науки, инновационных центров и так далее.
Сегодня важен тандем фундаментальной, прикладной науки и производства. И в отдельных отраслях мы к нему пришли. Но от РАН президент, думаю, ждет предложений новых проектов и новых амбициозных целей", — отметил Еловский.
Без развития науки технологический суверенитет невозможен, объяснил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Важна связка фундаментальной и прикладной науки. Исследования должны применяться на практике — эта связь как раз была разорвана. Еще с советских времен она сохранилась разве что в атомной и космической сферах. «Поэтому без Академии наук, без науки не будет технического прогресса, и президент это прекрасно понимает и уделяет такое внимание РАН и финансированию исследований», — объяснил политолог.