Глава МИД Британии не согласилась с мнением Трампа о слабеющей Европе

«Я вижу в Европе силу. Силу и решимость поддерживать Украину и также силу взять на себя ответственность и гарантировать, что мы увеличиваем наши инвестиции в оборону, а также гарантировать, что мы вносим свой вклад через “коалицию желающих”, а также через инвестиции в военную поддержку и поддержку энергетической инфраструктуры, в которых нуждается Украина», — сообщила глава Форин оффиса. Ее выступление транслировал телеканал Sky News.
В интервью газете Politico, опубликованном 9 декабря, Трамп заявил, что многие страны Европы скоро «перестанут быть жизнеспособными» из-за катастрофической миграционной политики. Американский лидер также высказал мнение, что «большинство европейских государств разлагаются», а страны континента много говорят об украинском конфликте, но «ничего не делают» для его урегулирования.