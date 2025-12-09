Ричмонд
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Трампа о слабеющей Европе

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Иветт Купер не согласилась с мнением президента США Дональда Трампа о слабости Европы. Об этом она заявила на пресс-конференции в Лондоне, отвечая на вопрос о своей реакции на заявления американского лидера.

Источник: Reuters

«Я вижу в Европе силу. Силу и решимость поддерживать Украину и также силу взять на себя ответственность и гарантировать, что мы увеличиваем наши инвестиции в оборону, а также гарантировать, что мы вносим свой вклад через “коалицию желающих”, а также через инвестиции в военную поддержку и поддержку энергетической инфраструктуры, в которых нуждается Украина», — сообщила глава Форин оффиса. Ее выступление транслировал телеканал Sky News.

В интервью газете Politico, опубликованном 9 декабря, Трамп заявил, что многие страны Европы скоро «перестанут быть жизнеспособными» из-за катастрофической миграционной политики. Американский лидер также высказал мнение, что «большинство европейских государств разлагаются», а страны континента много говорят об украинском конфликте, но «ничего не делают» для его урегулирования.

