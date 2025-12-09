Глава МИД Британии не согласилась с мнением Трампа о слабеющей Европе

«Я вижу в Европе силу. Силу и решимость поддерживать Украину и также силу взять на себя ответственность и гарантировать, что мы увеличиваем наши инвестиции в оборону, а также гарантировать, что мы вносим свой вклад через “коалицию желающих”, а также через инвестиции в военную поддержку и поддержку энергетической инфраструктуры, в которых нуждается Украина», — сообщила глава Форин оффиса. Ее выступление транслировал телеканал Sky News.