Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2025 году до $68,91 за баррель

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 0,22% — до $68,91 за баррель с $68,76 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) министерства.
Ведомство полагает, что мировые запасы нефти продолжат расти, и это окажет значительное давление на цены. Там ожидают, что стоимость нефти марки Brent упадет до $55 в первом квартале и сохранится около этих уровней в течение всего 2026 года.
По прогнозу Минэнерго США, в 2026 году цена Brent составит в среднем $55,08 за баррель.
Также ожидается, что политика по добыче ОПЕК+ и продолжающееся наращивание запасов Китаем поможет сдержать снижение цен в 2026 году, а ОПЕК+ будет добывать на 1,3 млн баррелей в сутки ниже плана. -0-