Зеленский признал отсутствие сил и поддержки у Киева для возвращения Крыма

Ранее Владимир Зеленский, по итогам визита в Лондон, заявил об отказе Киева идти на территориальные уступки. Он подчеркнул, что такие уступки противоречат основному закону страны, а также общепринятым нормам международного права. Кроме того, стало известно о подготовке Украиной обновлённого варианта мирного плана, предложенного США, который должен быть представлен Вашингтону. Окружение Дональда Трампа давит на Зеленского в связи с необходимостью принятия мирного соглашения до католического Рождества.