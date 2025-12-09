Зеленский признал отсутствие сил и поддержки у Киева для возвращения Крыма

«И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на всё это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — заявил Зеленский.
Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Руководство России неоднократно заявляло, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ранее Владимир Зеленский, по итогам визита в Лондон, заявил об отказе Киева идти на территориальные уступки. Он подчеркнул, что такие уступки противоречат основному закону страны, а также общепринятым нормам международного права. Кроме того, стало известно о подготовке Украиной обновлённого варианта мирного плана, предложенного США, который должен быть представлен Вашингтону. Окружение Дональда Трампа давит на Зеленского в связи с необходимостью принятия мирного соглашения до католического Рождества.
