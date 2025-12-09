Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признал отсутствие сил и поддержки у Киева для возвращения Крыма

Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Киева нет ресурсов для возвращения Крыма в состав Украины. Бывший комик фактически отказался от своих прежних планов вернуть полуостров.

«И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на всё это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — заявил Зеленский.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Руководство России неоднократно заявляло, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее Владимир Зеленский, по итогам визита в Лондон, заявил об отказе Киева идти на территориальные уступки. Он подчеркнул, что такие уступки противоречат основному закону страны, а также общепринятым нормам международного права. Кроме того, стало известно о подготовке Украиной обновлённого варианта мирного плана, предложенного США, который должен быть представлен Вашингтону. Окружение Дональда Трампа давит на Зеленского в связи с необходимостью принятия мирного соглашения до католического Рождества.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше