Мурашко: Венгрия на фоне санкций демонстрирует стабильность

Россия и Венгрия выстраивают эффективную модель сотрудничества в здравоохранении, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Венгрия выстраивают эффективную модель сотрудничества в здравоохранении.

«Россию и Венгрию исторически связывают прочные, проверенные временем узы дружбы, которые строятся на реальных делах и достижениях», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на провели XVI заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии, в которой принял участие и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Важно продолжать реализацию ранее достигнутых договоренностей в стратегических областях, сохранять и приумножать весь накопленный багаж полезных двусторонних наработок по таким направлениям кооперации, как энергетика, здравоохранение, фармацевтика, сельское хозяйство, спорт, культура и образование.

Министр отметил, что российская сторона высоко ценит взвешенную политику венгерского руководства. Данный тезис был подтвержден президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 ноября, добавил Михаил Мурашко.

«Очевидно, что такой подход способствует сохранению общего каркаса российских-венгерских отношений, продолжению обмена мнениями в ходе регулярных политических контактов, а также углублению кооперации по направлениям, представляющим обоюдный интерес», — отметил он.

Министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Венгрией на фоне санкционных ограничений со стороны ЕС демонстрирует стабильность.

Также продолжается активное сотрудничество в области здравоохранения.

«Мы отмечаем надёжность поставок венгерскими компаниями на российский рынок востребованных лекарств и препаратов», — сказал Михаил Мурашко.

