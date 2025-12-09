Зеленский заявил о готовности изменить закон для президентских выборов

«Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона “О выборах во время военного положения”», — цитирует его РИА Новости.