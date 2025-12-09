Зеленский заявил о готовности изменить закон для президентских выборов

Владимир Зеленский заявил о готовности к внесению изменений в законодательство после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине.
«Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона “О выборах во время военного положения”», — цитирует его РИА Новости.
Ранее во вторник Трамп отметил, что украинские граждане имеют право на выбор главы государства и что текущий момент является благоприятным для этого. По его мнению, правительство использует военное положение в качестве оправдания для отказа от проведения голосования.
Зеленский неоднократно заявлял о невозможности организации выборов на Украине в соответствии с действующими законами. Между тем, его президентский срок завершился 20 мая 2024 года, однако новые выборы не были проведены из-за введения военного положения и общей мобилизации.