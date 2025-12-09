Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны заключить «энергетическое перемирие» при условии аналогичной готовности со стороны России. Об этом сообщают украинские СМИ.
Зеленский также проинформировал, что Украина ещё не передала США обновлённую версию своего мирного плана, но работа над этим активно ведётся, и документ планируется направить в ближайшее время. По словам главы киевского режима, переговорный процесс структурирован вокруг нескольких ключевых документов.
Первый — это рамочный план из 20 пунктов, который находится в постоянной доработке. Второй касается гарантий безопасности; по нему Киев ожидает предложений от военных после их контактов с американцами, с последующей интеграцией в позицию «коалиции желающих». Третий документ посвящён восстановлению и должен вступить в силу после прекращения огня или окончания боевых действий.
Ранее Зеленский признался, что Украине не вернуть Крым.
