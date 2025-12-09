Депутат Рады Скороход опровергла сообщения СМИ о внесении за неё залога

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что информация украинских СМИ о внесении за нее залога не соответствует действительности. Во вторник суд установил сумму обеспечения в более чем 3 млн гривен (около 71 тыс. долларов), после чего ряд украинских СМИ сообщил, что деньги уже перечислены.