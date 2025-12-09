Депутат Рады Скороход опровергла сообщения СМИ о внесении за неё залога

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что информация украинских СМИ о внесении за нее залога не соответствует действительности. Во вторник суд установил сумму обеспечения в более чем 3 млн гривен (около 71 тыс. долларов), после чего ряд украинских СМИ сообщил, что деньги уже перечислены.
Скороход подчеркнула, что по состоянию на 21:00 по местному времени (22:00 мск) залог никто не вносил. Она назвала подобные публикации некорректными и попросила не распространять недостоверные сведения.
Кроме того, депутат обратилась к детективу НАБУ с ходатайством разрешить обнародовать в СМИ все материалы досудебного расследования. По ее словам, как публичная фигура она намерена защищать свою репутацию и не позволит ее очернить.
Напомним, Скороход обвинили в организации деятельности группы, которая требовала взятку в 250 тысяч долларов от предпринимателя. За эти деньги она якобы обещала помочь в решении проблемы с конкурентами через воздействие санкций СНБО.