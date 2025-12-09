Братья Богдан и Валентин Василюки, служившие в вооружённых силах Украины, погибли в зоне проведения специальной военной операции с разницей в одни сутки.
Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, один погиб в Сумской области, другой — в Харьковской.
Источник агентства подчеркнул, что оба военнослужащих, по имеющейся информации, были мобилизованы в ряды ВСУ принудительно, против своей воли.
Ранее сообщалось, что на Украине загадочным образом погиб британский военный.
